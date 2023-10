Juventude tem desafio decisivo contra o Londrina, na Série B

A 33ª rodada da Série B, neste sábado (21), reserva um duelo importante para o Juventude, que recebe o Londrina no Alfredo Jaconi, às 18h. É a oportunidade para o time da serra gaúcha dar mais um passo rumo à Série A do ano que vem. Com o empate do Guarani, o Ju pode terminar a rodada no terceiro lugar, se acaso vencer.

Em bom momento no campeonato, o Juventude vem de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Por isso, o time espera voltar a conseguir um bom resultado em casa para ganhar margem na luta contra os adversários diretos pelo acesso. Os gaúchos estão com 55 pontos e podem passar o Sport, que só joga no domingo.

Por outro lado, o Londrina encara o Guarani em um momento cada vez mais dramático na Série B. Em penúltimo lugar, com apenas 25 pontos, o Tubarão precisa de um verdadeiro milagre para não cair. Além de vencer, teria que secar adversários como Ponte Preta e Chapecoense, que jogam posteriormente.

Também neste sábado, enfrentam-se CRB x Criciúma e Botafogo-SP x Novorizontino, ambos às 17h.

SÉRIE B – 33ª RODADA

Quinta-feira (19/10)

Tombense 2×1 Vila Nova – 19h

Atlético-GO 3×1 ABC – 19h

Sexta-feira (20/10)

Sampaio Corrêa 0x1 Vitória – 19h

Mirassol 0x0 Guarani – 21h30

Sábado (21/10)

CRB x Criciúma – 17h

Botafogo-SP x Novorizontino – 17h

Juventude x Londrina – 18h

Domingo (22/10)

Avaí x Ceará – 18h

Sport x Chapecoense – 18h

Segunda-feira (23/10)

Ponte Preta x Ituano – 20h

