Com Tite, Flamengo busca manter bons números em clássicos

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com Tite, os jogadores rubro-negros buscam manter os bons números em clássicos nesta temporada.

Números do Flamengo

O Flamengo vem de resultados positivos contra os rivais cariocas. Apesar das cobranças e críticas, Jorge Sampaoli conseguiu bons resultados nos clássicos. Afinal, foram três vitórias e um empate nos últimos quatro confrontos, incluindo uma goleada histórica diante do Vasco no Maracanã.

Em 13 clássicos disputados em 2023, os jogadores rubro-negros obtiveram sete vitórias, dois empates e quatro derrotas (59% de aproveitamento). A expectativa é que os bons números se mantenham com Tite, treinador recém chegado no clube.

Clássicos do Flamengo em 2023

25/02 – Bot 0 x 1 Fla (Carioca)

05/03 – Fla 0 x 1 Vas (Carioca)

08/03 – Fla 1 x 2 Flu (Carioca)

13/03 – Fla 3 x 2 Vas (Carioca)

19/03 – Vas 1 x 3 Fla (Carioca)

01/04 – Fla 2 x 0 Flu (Carioca)

09/04 – Flu 4 x 1 Fla (Carioca)

30/04 – Fla 2 x 3 Bot (Brasileirão)

16/05 – Flu 0 x 0 Fla (Copa do Brasil)

01/06 – Fla 2 x 0 Flu (Copa do Brasil)

05/06 – Vasco 1 x 4 Fla (Brasileirão)

16/07 – Flu 0 x 0 Fla (Brasileirão)

02/09 – Bot 1 x 2 Fla (Brasileirão)

LEIA MAIS: Tite celebra vitória e explica mudança tática no Flamengo: ‘Ganhou confiança’

Flamengo e Vasco vivem situações diferentes na temporada. Afinal, os rubro-negros estão na terceira colocação do campeonato e buscam uma vitória para se manter nas primeiras posições do campeonato. No entanto, os cruz-maltinos estão próximos da zona de rebaixamento e correm sérios riscos de serem rebaixados. Apesar dos momentos, os dois times estão em uma crescente e prometem protagonizar um clássico equilibrado no Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.