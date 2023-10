Salah marca dois e Liverpool vence o dérbir contra o Everton

O Liverpool entrou como grande favorito para o jogo deste sábado (21/10) contra o Everton, em Anfield, no dérbi da cidade. Nesta partida pela nona rodada da Premier League, jogando em seus domínios, o Liverpool, como esperado, foi todo ataque (80% de posse e 20 finalizações a 5) e jogou com um a mais desde os 37 minutos do primeiro tempo. Mas só arrancou a vitória por 2 a 0 nos minutos, gols de Salah. Contudo, o astro egípcio pouco comemorou os seus tentos (o primerio, de pênalti foi seu 200 pelos Reds). O motivo: o jogador, que é muçulmano expressou a tristeza com o que ocorre no conflito Israel/Palestina.

A vitória leva o Liverpool aos 20 pontos, provisoriamente na liderança da Premier League. Mas o time pode perder até três posições ao fim da rodada. Entretanto, o Everton, com sete pontos, ocupa apenas o 16º lugar, próximo à zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Salah faz a diferença para o Liverpool

O jogo foi de ataque contra defesa. Contudo, o Liverpool não se mostrava eficaz nas finalizações. Mesmo em cima, apenas um chute perigoso de Salah assustou o goleiro Pickford. Mas o Everton, que se fechava bem, teve de armar um ferrolho de vez quando Ashley Young foi expulso aos 37 minutos.

Veio o segundo tempo e só deu Liverpool. Dessa forma, de tanto tentar, veio o gol, aos 30 minutos. Uma bola cruzada da esquerda bateu no braço de Keane e foi a escanteio. O VAR chamou o árbrito que confirmou o toque e deu a penalidade. Salah cobrou muito bem e fez 1 a 0. Nos minutos finais o time da casa perdeu pelo menos três chances para ampliar. Mas, na quarta, nos acréscimos, Salah, bem colocado, mandou mais uma na rede.

Jogos da 9ª rodada do Inglês

21/10 (Sábado)

Liverpool 2×0 Everton

Brentford x Burnley – 11h

Bournemouth x Wolves – 11h

Nottingham Forest x Luton Town – 11h

Manchester City x Brighton – 11h

Newcastle Crystal Palace – 11h

Chelsea x Arsenal – 13h30

Sheffield x Manchester United – 16h

22/10 (Domingo)

Aston Villa x West Ham – 12h30

23/10 (Segunda)

Tottenham x Fulham – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.