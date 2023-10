Trio de ataque do Atlético tem mesmo número de gols que Cruzeiro no Brasileirão

O Atlético tem um dos grandes times do futebol brasileiro. Aliás, essa força se mostra pelos homens de frente. Isso porque Pavón, Hulk e Paulinho somam o mesmo número de gols que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.

A Raposa balançou as redes no Brasileirão em 24 oportunidades em 2023. A mesma quantidade de gols marcados por Paulinho, Hulk e Pavón. O carioca, aliás, fez 11, o paraibano 10 e o argentino três.

A dupla Hulk e Paulinho, aliás, é a mais eficiente entre as 20 equipes da Série A. Ao todo, pelo Brasileirão, eles participaram de 63 gols no total e juntos marcaram 65% dos gols do Galo na temporada.

Aliás, o trio vai se encontrar com o Cruzeiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo entre as equipes na Arena MRV, a nova casa do Galo. O clássico mineiro deve ser bastante movimentado. Afinal, o Galo luta na parte superior da tabela enquanto a Raposa trabalha contra o rebaixamento. O Atlético tem 43 pontos, na sétima colocação. O Cruzeiro 31, na 15ª posição.