Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Fortaleza possuem muitos aspectos em comum, por serem potências nordestinas e terem torcidas apaixonadas. Mas há uma diferença na tabela do Campeonato Brasileiro no momento. Afinal, os baianos, em 14° lugar, com 31 pontos, estão a apenas da temida zona de rebaixamento. Enquanto o Leão do Pici vai muito bem, com 42 pontos, entra na nodada em oitavo, faz ajustes finais no time de olho na decisão da Copa Sul-Americana, diante da LDU. A bola rola neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal fechado por assinatura Premiere, a partir das 18h, de Brasília.

Como chega o Bahia

O Bahia não deve ter muitas surpresas para vir a campo. Aliás, o técnico Rogério Ceni tem apenas um desfalque certo: Rezende, que tomou o terceiro amarelo na última rodada e, portanto, não fica à disposição. No mais, tende a manter a base que vem atuando na Série A. A única dúvida segue no sistema defensivo, já que Vitor Hugo sofreu cotovelada diante do Internacional, podendo não reunir condições. Assim, Raul Gustavo ocuparia a vaga.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza, no entanto, entrará em campo com algumas novidades em relação à formação que perdeu para o Vasco. A começar por Escobar e Yago Pikachu, que precisam cumprir suspensão automática. A expectativa é que o treinador Juan Pablo Vojvoda coloque Bruno Pacheco na lateral e Marinho no ataque, junto a Lucero e Guilherme. Já na zaga, Brítez ganha nova oportunidade ao lado de Titi.

Bahia x Fortaleza

28ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: 21/10/2023, 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Vitor Hugo (Raul Gustavo), Kanu e Camilo Cândido; Acevedo, Thaciano, Yago Felipe e Cauly; Biel Teixeira e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa – SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa – RN)

