Ramón Diaz revê o Flamengo, sua vítima no Mundial de Clubes e há 32 anos

Estreia na beira do gramado

Curiosamente, o clássico será a primeira vez do treinador efetivamente no comando do time cruz-maltino no gramado. Iso porque, o argentino estava suspenso contra o Atlético-MG, e seu filho e auxiliar, Emiliano, foi o responsável por passar as orientações. Ramón Díaz, por sinal, celebrou sua “estreia”, logo após a vitória sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, em São Januário.

“Feliz que vou jogar no Maracanã porque no outro jogo lá eu não pude estar (estava suspenso contra o Atlético-MG). Jogo duro, vamos competir e lutar. Vai ser um grande clássico. – É como jogar no Monumental, pela quantidade de público, pelo entorno, pelo clássico. Vamos tratar de recuperar a todos e fazer um grande jogo. Como treinador será minha primeira vez”

Vitória histórica pelo Al Hilal

O time do Flamengo teve poucas mudanças em relação ao confronto com o Al Hilal, em janeiro. Portanto, o técnico vascaíno pode dizer que conhece bem o adversário, por tê-lo estudado bastante na virada do ano. E, com isso, veio a histórica vitória por 3 a 2, na semifinal do Mundial de Clubes. Na época, Ramón afirmou que os brasileiros não esperavam tamanha qualidade de sua equipe.