São Paulo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Dois campeões mundiais, São Paulo e Grêmio, se encaram neste sábado, (21/10), pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Morumbi, palco no qual o Tricolor paulista não perde para o rival há dez anos. Enquanto os donos da casa esperam vencer para acabar com qualquer risco de rebaixamento (35 pontos, em 11º lugar, mas apenas cinco do Z4), o Grêmio busca se manter na zona da Libertadores, mas com 44 pontos (4º lugar) não pode nem pensar em tropeçar.

