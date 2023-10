Morre Bobby Charlton, uma lenda do futebol inglês e mundial

Uma lenda do futebol inglês morreu neste sábado (21/10). Bobby Charlton, campeão da Copa do Mundo da Inglaterra e ícone do Manchester United, estava com 86 anos. Figura de prestígio mundial, ele tinha o título de Sir concedido pela Realeza Britânica.

A família do ex-craque anunciou sua morte:

“ É com muita tristeza que compartilhamos a notícia de que Sir Bobby passou pacificamente nas primeiras horas da manhã de sábado. Ele estava cercado por sua família”.

E acrescentou:

“ Sua família gostaria de agradecer a todos que contribuíram para seus cuidados e às muitas pessoas que o amaram e apoiaram. Solicitaríamos que a privacidade da família fosse respeitada no momento. ”

Nascido em Ashington em 11101937, Robert Charlton, o Bobby, foi meia-atacante que marcou a história do Manchester United, entre 1954 e 1973. Dali ele foi para o Preston North End, já no fim da carreira, entre 1973 e 1974. E se aposentou em 1975 no Waterford United.

Bobby Charlton também defendeu a seleção da Inglaterra entre 1958 e 1970, atuando em 106 partidas e marcando 49 gols. Sua estreia pela Inglaterra foi em 1958, com vitória por 4 x 0 sobre a Escócia no Campeonato Britânico de Nações. Mas seu primeiro gol pela seleção saiu no segundo jogo. Foi num amistoso contra Portugal, em que Bobby Charlton anotou os 2 gols britânicos no placar de 2 x 1 em Wembley.

Bobby Charlton escapou da morte em 1958

Um episódio trágico em 1958n marcou a vida de Bobby Charlton. Ele estava no elenco do Manchester United que voltava de um jogo em Belgrado, na então Iugoslávia, quando um grave acidente de avião matou vários pessoas a bordo, inclusive 8 jogadores. Aos 20 anos, Bobby ficou gravemente ferido. Mas conseguiu se recuperar e voltou a jogar três meses depois.

