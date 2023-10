Luton Town empata com o Nottingham nos acréscimos

Na Premier League, tradicionalmente o Nottingham Forest é um time retrancado, que quase sempre fecha o jogo menos de 35% de posse de bola nos jogos e quase só assusta em contra-ataques. Porém, neste sábado (21/10), jogando em casa, no City Ground, contra o Luton Town, a coisa foi diferente. Desta vez, ficou em cima o tempo inteiro e criou muitas chances. Assim, com mais finalizações (19 a 13) e 60% do tempo com a bola no pé, vencia por 2 a 0, gols do neo-zelandês Chris Woods, em assistências de Elanga. Mas levou dos gols aos 38 e 47, de Ogbene e Adebayo. Enfim, 2 a 2 que calou o torcedor local.

Assim, o Nottingham chega aos 10 pontos. O Luton tem cinco pontos, muito próximo da zona de rebaixamento.

O Nottigham sempre foi dominante. Atacando muito pela esquerda, com Elanga, teve quatro chances claríssimas para abrir o placar. Woods perdeu duas quase na pequena área. Elanga cabeceou uma com perigo e Sangaré desperdiçou oportunidade incrível.

Nottingham chega aos gols no 2º tempo

Veio a etapa final e, aos três minutos, enfim saiu o gol. Elanga cruzou e desta vez Woods não falhou. Quase em seguida, Woods de cabeça quase fez seu segundo gol no jogo. O Luton atpé tentou se aventurar ao ataque, Contudo, aos 31, um belo ataque com Elanga, sempre ele pela esquerda, o Nottingham chegou ao segundo gol. Novo cruzamento na cabeça de Woods. Mas, aos 38, num lance definido pelo VAR, Ogbene diminuiu para o Luton Town, que foi para cima e num chutão da defesa a bola ficou com Adebayo, que ganhou da marcação dupla e fez um belo gol, empatando um jogo que parecia perdido.

