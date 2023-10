Newcastle arrasa Crystal Palace e sobe na tabela do Inglês

Com um primeiro tempo arrasador, o Newcastle amassou o Crystal Palace, neste sábado (21/10), pela nona rodada do Inglês. Ainda no primeiro tempo abriu três gols de frente. Na etapa final, ferz mais um. No fim, goleada por 4 a 0. Murphy, Gordon, Longstaff e Callum Wilson marcaram para os Magpies.

A vitória levou o time do Norte da Inglaterra aos 16 pontos. Assim, mesmo fora do G4, não deixa os líderes desgarrarem. O Crystal, com 12 pontos, esta no meio da tabela.

Newcastle mata o jogo no primeiro tempo

O Crystal não deu nem para a saída. Aos quatro minutos, após cruzamento de Trippier, Murphy completou para a rede. O auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal. O Newcastle permaneceu em cima, dominante e criando as oportunidads mais claras de gol enquanto o time londrino apenas se fechava. Mas não foi capaz evitar que, na reta final do primeiro tempo, o Newcastle ampliasse. Aos 44, Murphy cruzou na medida para Gordon ampliar. Dois minuitos depois, Ayew tentou cortar uma bola proximod a àrea e perdeu para Longstaff, que entrou na na área e fez 3 a 0.

No segundo tempo, pouca coisa mudou. Newcastle melhor e sempre mais perto do gol. E fez mais um aos 21, quando Callum Wilson concluiu nova jogada pela direita do ataque do time da casa. Enfim, 4 a 0 e mais uma vitória convincente de um dos favoritos ao título.

Jogos da 9ª rodada do Inglês

21/10 (Sábado)

Liverpool 2×0 Everton

Brentford 3×0 Burnley

Bournemouth 1×2 Wolves

Nottingham Forest 2×2 Luton Town

Manchester City 2×1 Brighton

Newcastle 4×0 Crystal Palace

Chelsea x Arsenal – 13h30

Sheffield x Manchester United – 16h

22/10 (Domingo)

Aston Villa x West Ham – 12h30

23/10 (Segunda)

Tottenham x Fulham – 16h

