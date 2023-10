Haaland deixa o dele no triunfo do City sobre o Brighton

Haaland ficou dois jogos em branco com a camisa do Manchester City. Mas, neste sábado (21/10), o artilheiro do Campeonato Inglês não vacilou. Fez um dos gols no triunfo por 2 a 1 dos atuais tricampeões sobre o Brighton, pela nona rodada da Premier League inglesa. O jogo foi na casa do Manchester, que abriu vantagem antes dos 20 minutos e administrou a fácil vitória. O outro tento foi do argentino Álvarez. Ansu Fati marcou para o Brighton.

Assim, o City, que vinha de duas derrotas seguidas na Premier League, foi aos 21 pontos. Dessa forma, assumiu provisoriamente a liderança, mas ainda pode perder duas posições ao fim da rodada. O Brighton parou nos 16 pontos, em sétimo lugar.

Manchester City mata jogo no início e Haaland deixa o dele

O Manchester City logo mostrou as suas armas. Depois de quase marcar no primeiro ataque, abriu o placar aos seis minutos quando Doku fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Álvarez fazer 1 a 0. Aos 18, depois de forçar a marcação bem alta, Bernardo Silva roubou a bola e tocou para Haaland ajeitar e mandar de fora da área para fazer o segundo gol do City e seu nono gol na competição. Mesmo com 2 a 0, os Citizens seguiram em cima, porém, sem sucesso até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o City voltou pior. Com menor intensidade e deixando o Brighton entrar no jogo. O gol de Anfu Fati para os visitantes, aos 28 minutos, num erro feio da defesa, colocou fogo no jogo. Mas o City soube administrar a vantagem até o fim.

