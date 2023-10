Mesmo com Tite, Flamengo não deve ficar com Rodrigo Caio para 2024

O Flamengo não vai mesmo ficar com Rodrigo Caio para a próxima temporada. Afinal, com a chegada da nova comissão técnica, existia possibilidade de Tite decidir mantê-lo no elenco em 2024. Ambos trabalharam juntos na Seleção Brasileira e o técnico conhece bem suas características. No entanto, o contrato do zagueiro vai até dezembro e a diretoria indicou que não haverá renovação, segundo o jornalista Venê Casagrande. Outro que não deve ter o contrato renovado é o lateral Filipe Luís.

O camisa 3 da Gávea, aliás, chegou a recusar algumas ofertas ao longo da atual temporada. Coritiba e Cruzeiro sondaram o jogador, que não vinha sendo aproveitado por Vítor Pereira e Jorge Sampaoli. Inclusive, era a última opção para o sistema defensivo do Rubro-Negro, atrás de Fabrício Bruno, Léo Pereira, David Luiz e até Pablo, que não caiu nas graças dos antigos comandantes e também sequer recebeu muitas oportunidades.

Por outro lado, a saída do zagueiro deve ser conduzida de forma delicada e sem precipitações. Isso porque Rodrigo Caio fez parte do time campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo titular absoluto. À época, compôs a dupla de trás com o espanhol Pablo Marí, se consagrando sob o comando do português Jorge Jesus. Porém, em 2023, fez apenas nove partidas com a camisa do Flamengo e perdeu espaço.

