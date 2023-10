Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Flamengo e Vasco medem forças neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã. De um lado, o Rubro-Negro convive com a mudança no ambiente depois de chegada do Tite e a volta para o G4. De outro, o Cruz-Maltino, que deixou a zona de rebaixamento na última rodada, tenta se afastar do Z4 para ter mais tranquilidade na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com 47 pontos, a equipe da Gávea retornou ao G4 após a vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão. O Clássico dos Milhões reservará o primeiro jogo de Tite no Maracanã, no comando técnico de uma equipe carioca. No primeiro turno, o Rubro-Negro goleou por 4 a 1, mas o elenco do rival era bem diferente do atual.

A rodada do meio de semana foi benéfica para as pretensões do Gigante da Colina, que chegou aos 30 pontos. Além da vitória sobre o Fortaleza, em São Januário, o time se aproximou de outros concorrentes diretos e deixou a zona de rebaixamento. Nesse sentido, a atual diferença do Vasco para o Internacional, que está na 12ª colocação, é de apenas dois pontos.

Onde assistir

O confronto deste domingo será transmitido pela TV Globo e Canal Premiere.

Como chega o Flamengo

Animados com o triunfo sobre a Raposa, os comandados de Tite terão o retorno de Léo Pereira, que não atuou na última quinta-feira (19) por ter recebido o terceiro amarelo. Por outro lado, David Luiz teve uma entorse no tornozelo direito e ficará de fora do clássico. O clube carioca, entretanto, informou que os exames não constataram fratura.

Além dele, Allan também não participará do confronto, pois teve uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.

Como chega o Vasco

Após o triunfo sobre o Fortaleza, Ramón Díaz terá o retorno de peças importantes do elenco vascaíno. Um dos destaques do time desde a chegada do comandante argentino, Paulinho volta de suspensão pelo terceiro amarelo. A expectativa, então, é que Payet ganhe sequência no Gigante da Colinal, depois do bom rendimento na última quarta-feira (18) e seu primeiro gol pelo clube.

Além disso, Medel foi absolvido da denúncia de agressão física na partida contra o Santos e está apto a jogar. Na quarta-feira (18), o defensor não atuou, pois estava a serviço da seleção chilena na Data-Fifa. Marlon Gomes, com desconforto muscular, e Maicon, que teve câimbras contra o Leão do Pici, são dúvidas, porém devem ser titulares. No ataque, Rossi teve problemas musculares e a tendência é que fique de fora do jogo.

Díaz projetou o confronto com o Flamengo e revelou conhecer das dificuldades que esperam o Gigante da Colina.

“É uma grande equipe, tem um grande treinador. O tempo de recuperação é curto, temos de nos preparar bem para essa partida importante. Feliz que vou jogar no Maracanã porque no outro jogo lá eu não pude estar (estava suspenso contra o Atlético-MG). Jogo duro, vamos competir e lutar. Vai ser um grande clássico”, disse.

FLAMENGO X VASCO

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

VASCO Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes; Payet, Gabriel Pec e Pablo Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima(SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.