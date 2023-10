Chelsea vacila no fim, e cede empate ao Arsenal

O Chelsea fazia a festa de sua torcida contra o Arsenal, neste sábado (21/10) pela nona rodada do Inglês. Afinal, em seus domínios, o Stamford Bridge, fazia um jogo consistente e merecia o triunfo por 2 a 0, gols de Palmer, de pênalti, e Mudryk, um em cada tempo. Mas, nos minutos finais, um erro defensivo incrível deu a chance para Declan Rice fazer um gol para o Arsenal. Isso animou o time visitante, que cresceu e empatou com gol de Trossard. Dessa forma, no fim, 2 a 2.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

O resultado levou o Arsenal aos mesmos 21 pontos do líder Manchester City (mas os londrinos estão atrás no saldo de gols 12 a 10). Porém, ambos podem perder a ponta para o Tottenham. O Chelsea tem 12 pontos em nono lugar.

Chelsea faz a festa da torcida

O Arsenal se surpreendeu com a forte marcação do Chelsea. Assim, tirando um chute de Rice, que passou raspando, foram do time da casa as melhores chances. E saiu na frente aos 17 minutos numa cobrança de pênalti (a bola bateu no braço de Saliba). Palmer cobrou de forma certeira e fez 1 a 0. Os Blues seguiram muito bem e sempre mais perto do segundo gol do que de levar o primeiro.

Na etapa final, logo aos três minutos, o Chelsea empatou quando Mudryk recebeu pela esquerda do ataque. Não se sabe se ele tentou cruzar ou chutar a gol. Mas o que interessa é que a bola encobriu o goleiro Robert Sánchez e morreu no gol.

Arsenal arranca empate

O Stamford Bridge vivia uma euforia. Mas a torcida não esperava o que estava por vir. Aos 32, o goleiro Sánchez saiu com a bola e tentou um passe. Nos pés de Declan Rice que mandou de fora da área. Assim, o Arsenal diminuía o placar. O time do Chelsea gelou em campo e aos 42 Saka avançou pela direita e cruzou na segunda trave para a entrada de Trossard. O Arsenal chegava ao empate.

Jogos da 9ª rodada do Inglês

21/10 (Sábado)

Liverpool 2×0 Everton

Nottingham Forest 2×2 Luton Town

Brentford 3×0 Burnley

Bournemouth 1×2 Wolves

Manchester City 2×1 Brighton

Newcastle 4×0 Crystal Palace

Chelsea 2×2 Arsenal

Sheffield x Manchester United – 16h

22/10 (Domingo)

Aston Villa x West Ham – 12h30

23/10 (Segunda)

Tottenham x Fulham – 16h

