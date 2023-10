Botafogo x Athletico, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

No jogo que fecha a noite deste sábado (21/10) pelo Brasileirão, Botafogo e Athçetico-PR se encaram no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). E o “Tapetinho” mais especial do país vai receber um jogo daqueles, Afinal, o Glorioso é líder com 58 pontos (nove à frente do Bragantino) e o Athetico, com 44 pontos, está em sexto lugar, na zona da Libertadores e vem de vitória sobre o Grêmio, na casa dos gaúchos. Um triunfo pode colocá-lo em terceiro lugar.

Para você ter todos os detalhes desta partida, a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura de alto nível, que começa bem antes, às 19h30, com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também narra a partida.