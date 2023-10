Corinthians x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e América-MG medem forças no domingo (22), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, as duas equipes têm em comum o mesmo objetivo: fugir o mais rápido possível da parte de baixo da tabela. No entanto, a missão do Timão, hoje em 13° lugar, com 32 pontos, é mais tangível em comparação ao adversário. Afinal, o Coelho está afundado na lanterna da classificação, tendo apenas 18.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal fechado por assinatura Premiere, a partir das 18h, de Brasília.

Como chega o Corinthians

O técnico Mano Menezes deve promover algumas mudanças em relação ao empate eletrizante em 3 a 3 com o Fluminense, no Maracanã. Na zaga, o jovem Caetano deve dar lugar a Lucas Veríssimo, que volta de suspensão pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Bruno Méndez e Matías Rojas, a serviço de Uruguai e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa, também tendem a retornar ao time titular. Por isso, Fagner e Ruan vão ficar como opções no banco.

As mudanças não param por aí. Existe grande chance de Renato Augusto iniciar na formação principal após ser reserva diante do Tricolor, no Rio. Assim, Giuliano e Maycon podem sair para que o camisa 8 atue. Uma última dúvida da comissão está na presença ou não de Gabriel Moscardo. O volante sofreu entorse no tornozelo direito em treino no CT Joaquim Grava e, portanto, corre risco de não se recuperar a tempo.

Como chega o América-MG

O América-MG, por sinal, vive situação dramática no Campeonato Brasileiro. A cada rodada que passa, o Coelho não consegue deixar a lanterna da competição e vê a possibilidade de permanência na Série A diminuiu com o tempo. Porém, matematicamente, elenco e comissão ainda se agarram em uma reviravolta, já que a equipe, por exemplo, não teve mal desempenho contra o Botafogo, no Independência, apesar da derrota por 2 a 1.

Dentro das quatro linhas, o técnico Fabián Bustos deve manter a escalação que enfrentou o líder da Série A. Capitão do time, Juninho levou punição do STJD de um jogo de suspensão por declarações contra a arbitragem e seria desfalque dos mineiros diante do Corinthians. Mas o clube recorreu da decisão na Justiça, obtendo efeito suspensivo, que o libera para entrar em campo.

Corinthians x América-MG

28ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: 22/10/2023, 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera; Rojas, Renato Augusto, Giuliano e Pedro; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Mateus Henrique, Potiguar, Maidana, Danilo Avelar e Nicolas; Juninho, Martínez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabián Bustos.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa – RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa – PB)

