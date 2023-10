Sevilla e Real Madrid: tudo igual e confusão com Vini Jr

Em jogo de alta intensidade e entrevero de Vini Jr com os rivais, Real Madrid e Sevilla empataram em 1 a 1 neste sábado (21/10), pela décima rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi na Andaluzia e o time da casa deu muito trabalho ao Real, que começou melhor. Mas que viu o Sevilla, que jogou bem e contou com um ex-astro Merengue, o zagueiro Sérgio Ramos comenfo a bola. Além disso, no segundo tempo, o Real saiu atrás, gol contra de Alaba. Pouco depois, Carbajal (que já tinha salvou um gol em cima da linha) empatou.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espamnhol

O Real Madrid foi aos 25 pontos e deve seguir na liderança ao fim da rodada (o Girona tem 22 e ainda joga, mas há grande diferença de saldo de gols, 14 a 8). O Sevilla que não faz boa campanha, tem 9 pontos, em 13º lugar.

Os times fizeram ótima etapa inicial. Nos primeiros minutos, o Real Madrid mandou em campo, chegou a ter um gol anulados (Valverde e Bellighham) e contou com Vini Jr fazendo ótimas jogadas e levando muito perigo à defesa. Mas o Sevilla acordou a partir de uma jogada, aos 22 minutos, em que Rakitic chutou e Carbajal salvou na linha. na sobra, Okampo obrigou Kepa a grande defesa. Depois disso, jogo lá e cá, emocionante e Com os times sempre perigosos no ataque. Mas o placar se manteve no zero até o intervalo.

Gols de Sevilla e Real Madrid na etapa final

Na etapa final, o jogo seguiu aberto, lá e cá, boas chances para ambos os lados e o Sevilla fazendo a torcida que lotou o Sánchez Pizjuán à loucura quando, aos 29 minutos, após cruzamento da esquerda, Alaba trentou evitar o arremate de En-Nesyri e mandou contra a própria rede, fazendo contra. Mas a resposta do Real Madrid foi quase imediata. Aos 33, Kroos cruzou e Carbajal cabeceou deixando tudo igual

Aos 42, com o Real buscando a virada, ocorreu uma confusão.O time merengue ganhou um escanteio e Vinoi Jr foi tentar pegar a bola de um zagueiro, que a segurava, Mas seu rival deui para o goleiro Nyland e este ficou ensebando. Vini acabou empurrando o goleiro e gerou uma série de empurra-empurras. Quando a confusão terminou, o treinador Ancelotti achou melhor substituir Vini para a coisa não fica mais complicada. Poico depois, o jogo acabava.

Jogos da 10ª rodada do Espanhol

Sexta- feira (20/10)

Osasuna 2×0 Granada

Sábado (21/10)

Real Sociedad 1×0 Mallorca

Getafe 1×1 Betis

Sevilla 2×2 Real Madrid

Celta x Atlético de Madrid – 16h

Domingo (22/10)

Las Palmas x Rayo Vallecano – 9h

Girona x Almewría – 11h15

Villarreal x Alavés – 13h30

Barclona x Athletic Bilbao – 16h

Segunda-feira (23/10)

Valencia x Cádiz – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.