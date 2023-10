David Beckham lamenta morte de Bobby Charlton: ‘Eternamente grato’

O ex-atleta e empresário do mundo do futebol David Beckham lamentou a morte do ídolo inglês Bobby Charlton. O campeão do mundo de 1966 e lenda do Manchester United morreu neste sábado (21/10).

Em suas redes sociais, Beckham fez uma homenagem e lamentou a perda, mencionando, inclusive, o título de Sir que Charlton tinha, concedido pela Monarquia Britânica pela sua grandiosidade.

“Tudo começou com Sir Bobby. Sir Bobby foi a razão pela qual tive a oportunidade de jogar pelo Manchester United… Serei eternamente grato ao homem que me deu o nome, alguém que admirei e que foi um herói para muitos ao redor do mundo, não apenas em Manchester e no nosso país, onde ganhou a Copa do Mundo em 1966… Um verdadeiro cavalheiro, homem de família e um verdadeiro herói nacional…”

Ele, afinal, ainda acrescentou. “Hoje não é apenas um dia triste para o Manchester United e a Inglaterra, é um dia triste para o futebol e tudo o que o senhor Bobby representou. Nossas condolências vão para Lady Norma, suas filhas e netos. Descanse em paz, Sir Bobby. Hoje nossos corações estão pesados”, escreveu.

Bobby Charlton deixou legado na história do futebol

Bobby Charlton estava com 86 anos. Nascido em Ashington em 11/10/1937, Robert Charlton foi meia-atacante que marcou a história do Manchester UnitedRobert Charlton foi meia-atacante que marcou a história do Manchester United, entre 1954 e 1973. Depois ele foi para o Preston North End, já no fim da carreira, entre 1973 e 1974. E, afinal, se aposentou em 1975 no Waterford United. Bobby Charlton também defendeu a seleção da Inglaterra entre 1958 e 1970, atuando em 106 partidas e marcando 49 gols.

