Bayern não dá sopa para a zebra no Alemão

Foi mais complicado do que se imaginava, mas o Bayern foi até Mainz e venceu por 3 a 1 o time da casa. O jogo neste sábado (21/10) foi pela oitava rodada do Alemão. Coman, Kane e Goretzka fizeram os gols dos Bávaros. Caci descontou.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Apesar do resultado que levou o time aos 20 pontos, o Bayern não chegou à liderança, mas apenas subiu ao terceiro lugar. Isso em razão de Leverkusen (22 pontos) e Eintracht (21) também terem vencido suas partidas. O Mainz, que não venceu na competição, tem dois pontos. Dessa forma, está penúltimo e na zona de rebaixamento.

Kimmich começou obrigando o goleiro Zentner a fazer grande defesa. Mas, aos dez minutos, aos dez, Sané, em contra-ataque, encontrou Coman que na direita, mandou uma bomba. Apesar de levar o gol, o Mainz, em casa, seguiu em cima, quase empatou (o goleiro Ulreich fez milagre e a bola ainda foi na trave). Mas, aos 15 os Bávaros ampliaram: uma linha de passe só em cabeçadas terminou com Goretzka encontrando Kane livre. O inglês fez 2 a 0. O Mainz seguiu com atitude ofensiva, conseguindo boas jogadas. Deu espaços, mas o Bayern não ampliou. E, aos 42, Gruda fez grande jogada para conclusão de Caci na entrada da área. Gol do Mainz, diminuindo a desvantagem.

No segundo tempo, o Mainz buscou jogar de igual para igual e quase complicou a vitória bávara, que felizmente chegou ao terceiro gol quando Musiala achou Goretzka bem colocado e este chutou sem chance para Zentner, aos 14 minutos. No fim, Mainz em cima, mas sem diminuir o placar.

Jogos da 8ª rodada do Alemão

Sexta-feira (20/10)

Borussia Dortmund 1×0 Werderm Bremen

Sábado (21/10)

Wolfsburg 1×2 Leverkusen

Darmstadt 1×3 RB Leipzig

Union Berlin 0x3 Stuttgart

Hoffenheim 1 x3 Eintracht

Feiburg 2 x1 Bochum

Mainz 1 x 3 Bayern

Domingo (22/10)

Colonia x Borussia M’Gladbach – 10h30

Heidenheim x Augsburg – 12h30

