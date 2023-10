Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos completamente diferentes, Atlético e Cruzeiro entram em campo, na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, enquanto o Galo sonha com o G4 e uma vaga na Copa Libertadores, a Raposa só busca permanecer na Série A em 2024. Aliás, pelo lado celeste da disputa, muita pressão e crise.

O Cruzeiro perdeu para o Flamengo, por 2 a 0, na última quinta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A derrota deixou a Raposa a um ponto da zona de rebaixamento, a Raposa com 31, na 15ª colocação, e o Santos – primeiro dentro do Z4 – com 30.

Fala, Fenômeno

Todavia, mais que a crise na tabela, a Raposa passou a viver problemas fora do gramado. O gestor da SAF celeste, Ronaldo Fenômeno, fez forte desabafo.

“Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos e acreditando no projeto que a gente planejou. Mas, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Afinal, sem este apoio, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, mas tem sido um peso muito grande para os nossos atletas. Posso entender que o torcedor me xingue por ter uma parte que não confia no meu trabalho. Acho que crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente. E o que eu posso pedir agora ao torcedor que apoiem. Não faça isso por mim. Faça pelo Cruzeiro, pela história do clube”, destacou

Se pelo lado da Raposa existe crise, nos lados da Cidade do Galo há esperança de alcançar o G4. O Atlético, aliás, chega para o duelo após importante vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, em São Paulo. Vale ressaltar, todavia, que na partida anterior o time alvinegro perdeu para o Coritiba, na Arena MRV. O grupo comandado por Felipão tem 43 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Atlético x Cruzeiro

O jogo será transmitido pelo Canal Premiere e na Globo (apenas Minas em sinal aberto) a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Atlético

O técnico Luiz Felipe Scolari tem alguns problemas para armar sua equipe para o confronto. Afinal, Edenilson sofreu entorse no tornozelo esquerdo e não vai para o jogo. O atacante Eduardo Vargas com problemas no joelho direito também não entra em campo. O lateral-direito Mariano está com lesão muscular na coxa direita e também não entra em campo. Por fim, o curinga Rubens está suspenso.

Como chega o Cruzeiro

Já Zé Ricardo tem três grandes problemas. Isso porque atletas considerados titulares estão fora. Inicialmente, os laterais Palacios e Marlon (o segundo um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro), estão fora por suspensão. O atacante Wesley também recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá ser utilizado.

Vale ressaltar ainda que o atacante Rafael Bilu e o meia Ramiro seguem no departamento médico e não têm previsão de retorno.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023; 16h

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Battaglia), Zaracho e Igor Gomes (Pedrinho); Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris (Lucas Oliveira), Luciano Castán e Kaiki; Matheus Jussa, Ian Luccas e Lucas Silva e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (FIFA-SC)

