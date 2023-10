Em grande fase, Júnior Santos revela segredo e cita moral de Lucio e Tiquinho

Bastou o Botafogo trocar o comando, e Júnior Santos voltou a render muito bem. Não só isso, aliás. O ponta direita foi decisivo nas duas últimas vitórias alvinegras, que recolocaram o time nos eixos e na rota do título. Contra o América-MG, no Independência, foram dois gols de fora da área, mostrando que a hora extra nos trabalhos de finalizações vem dando certo.

Esse é um dos segredos revelados pelo camisa 37 para a nova fase. Além da moral do técnico Lucio Flavio, que assumiu há 18 dias, o parceiro Tiquinho também foi importante para dar confiança a Júnior Santos.

“Tiquinho é um cara que procura sempre estar ajudando, é um ídolo para a torcida e para nós jogadores, sempre está me aconselhando, falando comigo nos jogos. Durante a partida, falou que eu seria importante, que faria gol. Quando consegui fazer os gols, ele veio me parabenizar, “sabia que você era fera”, em outras palavras. Ele me jogou para cima ali no jogo, disse que sabia que eu ia fazer uma grande partida”, revelou, em live do portal ‘Uol’.

‘As bolas começaram a entrar’

Há mais de dez partidas, o atacante começou a cair de rendimento. Pouco a pouco, perdeu espaço com o interino Caçapa e com Bruno Lage, que foi demitido recentemente. Apesar disso, o português ainda utilizava Júnior Santos com frequência. Mas as atuações apagadas seguiam. Para o jogador, há também a sorte aliada à confiança da comissão técnica .

“Estou muito feliz, sempre conseguia fazer essas jogadas, a conclusão não ia no gol, ia para fora, batia na trave. Graças as Deus as bolas começaram a entrar no gol dos adversários. Lucio desde que chegou, começou a comandar mais próximo, sempre me chamou para fazer treinos. Inclusive os gols que fiz tínhamos treinado bastante essa finalização de fora da área, esse um para um. Particularmente, tive uma conversa com e ele e Carli, me passaram confiança, foi muito importante. Ele bateu papo individual com jogadores, isso traz confiança. É um cara espetacular como pessoa e como treinador”, enalteceu Júnior Santos.

“Temos que valorizar todos que estão no Botafogo. Não sou nenhum craque, mas sei que sou um jogador, tenho ajudado e vamos para cima