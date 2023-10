Coritiba x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Coritiba e Palmeiras, neste domingo (22), no Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será entre times que lutam em situações opostas no torneio nacional. Afinal, enquanto o gigante paulista pensa na parte superior da tabela o Coxa só busca escapar do rebaixamento.

A cada rodada a situação do Coritiba fica pior. Afinal, o time está na 19ª colocação, com 20 pontos conquistados. São 10 pontos de diferença para o Vasco, primeiro time fora do Z4. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o time paranaense tem 96,8% de chance de cair para a Série B.

Por outro lado, o Palmeiras pensa só na parte de cima. Na quinta colocação, com 44 pontos, o Verdão sabe que é muito difícil alcançar o Botafogo. De acordo com a UFMG, a chance de conquistar tem 0,44% de passar o Botafogo neste momento. Portanto, a ideia é garantir uma vaga na Copa Libertadores. De acordo com o estudo da universidade mineira, a probabilidade de chegar até a competição continental é de 58,6%.

Como chega o Coritiba

O técnico Thiago Kosloski sabe que terá o retorno do zagueiro Henrique para o jogo contra o Verdão. ele cumpriu suspensão automática e agora está livre. Aliás, esse não é a única boa novidade para o Coritiba, afinal, Maurício Antônio já se recuperou de lesão, já treina com o grupo, e pode reforçar a zaga.

O técnico do Coxa, aliás, tem treinado bastante as finalizações. Essa foi, afinal, uma das reclamações de Thiago após o jogo contra o Cuiabá.

“Quando criarmos chances, precisamos colocar a bola para dentro. A Série A tem uma palavra: qualidade. Se você cria, coloca para dentro, o adversário não perde duas. Contra o Cuiabá, perdemos cinco chances, e o Cuiabá foi lá e fez. Então, temos que melhorar nessa situação”, ressaltou.

Como chega o Palmeiras

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá ficar próximo aos jogadores. Ele terá de cumprir o segundo e último jogo de suspensão imposta pelo STJD. Para armar a equipe, todavia, Abel já sabe que não terá o atacante Endrick para o jogo contra o Coritiba. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, na duelo diante do Atlético. As opções de Abel, portanto, são Kevin, Rony, Luís Guilherme, Breno Lopes, Jhon Jhon, Artur e Flaco López.

Além do problema no ataque, Abel Ferreira não poderá contar com Gabriel Menino. O volante sofreu uma fratura no tornozelo direito, diante do Galo, e será submetido a procedimento cirúrgico.

CORITIBA X PALMEIRAS

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023; 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Coritiba: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Kevin, Artur e Rony. Técnico: João Martins

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein – (RS).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Antonio Adriano de Oliveira (MA).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG).

