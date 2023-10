Internacional x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Santos entram em campo, na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de se distanciarem do Z4.

A luta do Santos é mais complicada. Afinal, tem 30 pontos e abre o Z4, na 17ª colocação. O Peixe tem a mesma pontuação que o Vasco, mas perde nos critérios de desempate.

A situação do Colorado, aliás, não é tão melhor. O time do Rio Grande do Sul está na 12ª colocação, com 32 pontos, apenas doia a mais que o Santos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Rede Globo, para São Paulo e Rio Grande do Sul, e também pelo Premiere.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet tem problemas para armar sua equipe. Afinal, perdeu o lateral e zagueiro Hugo Mallo, diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda. A tendência é a de que ele fique afastado por cerca de 20 dias. Além disso, o volante Gabriel sofreu uma entorse no tornozelo e não consegue jogar. Por outro lado, Luiz Adriano e Dalbert foram liberados para o jogo contra o Santos.

Como chega o Santos

O Santos vive momento crítica dentro do Campeonato Brasileiro e precisa vencer. Para o duelo, o técnico Marcelo Fernandes terá desfalques importantes. O goleiro João Paulo, o meia Jean Lucas e o atacante Soteldo não entram em campo em razão do terceiro cartão amarelo no jogo anterior.

O Santos, aliás, pensou em algum momento em buscar efeito suspensivo para Soteldo. Mas a comissão técnica alvinegra, ao perceber o desgaste do venezuelano com viagens e jogos, resolveu dar descanso ao atleta.

INTERNACIONAL X SANTOS

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023, às 16h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Santos: Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Nonato, Mendoza e Lucas Lima; Maxi Silvera e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-VAR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.