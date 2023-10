Filho de Felipe Melo faz o gol do título do Fluminense na Copa Rio Sub-20

“Só agradecer a Deus, sem ele nada disso seria possível. É uma emoção muito grande. Fazer um gol na frente do meu pai é um sonho realizado. Eu tinha até falado com meu pai que só faltava o gol e graças a Deus deu certo, pude entrar e ser feliz”, disse.

Técnico cita importância de Felipe Melo em Xerém

O técnico Ricardo Resende destacou a conquista tricolor e o comparecimento de Felipe Melo a Xerém.

“Estamos todos muito felizes. Fizemos sete gols no agregado, o que mostra a qualidade dos atletas. Fizemos um jogo competitivo e fomos coroados no fim com uma bela jogada do Agner, que o Davi Melo completou e sendo prestigiado pelo Felipe Melo, teve a felicidade de fazer o gol do título. Ficamos felizes de o Felipe Melo estar aqui. É um ídolo nosso e é importante essa presença e esse carinho que os jogadores do profissional têm com os jogadores da base, isso engrandece o trabalho”, afirmou.

Na soma dos dois jogos das finais do Estadual, o Tricolor fez 7 a 0 no Botafogo. No duelo de ida, no fim de semana passado, goleada por 6 a 0 em pleno Estádio Nilton Santos. Os gols na ocasião foram de Isaac (três vezes), Arthur (duas) e Agner.

Desse modo, o Fluminense chega ao terceiro título na categoria. Afinal, levantou o troféu nas edições de 1999 e 2008.

