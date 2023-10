Agora adversários, Payet e Gerson se cruzam após amizade na França

O clássico entre Flamengo e Vasco, neste domingo, às 16h, vai ter um duelo de amigos de países diferentes. Afinal, os meias Gerson e Payet jogaram juntos no Olympique de Marselha e foram muito bem na temporada 2021/2022. Desta vez, serão adversários pela primeira vez.

O jogador rubro-negro, dez anos mais novo, foi acolhido pelo francês algumas semanas após chegar no time europeu. Ambos desenvolveram uma parceria não só em campo, complementando-se no setor de criação, mas também fora dele. Payet, por sinal, ensinou o idioma a Gerson.

Dessa forma, a decisão do gringo vir para o futebol brasileiro passou pelo camisa 8 rubro-negro, que deu boas referências sobre o Rio de Janeiro e o Campeonato Brasileiro. O próprio francês admitiu que fez contato com o amigo após receber a proposta vascaíno.

“Falei com ele (Gerson) pelo telefone, eu queria saber como ele vê o Brasil. E para falar do Vasco também. Passamos dois anos juntos, eu ficava ao lado dele no vestiário. Eu o ajudei quando ele chegou à França, foi difícil para ele no começo. Eu senti que ele podia me ajudar e reforçou que seria bom vir para cá”, explicou.

Bons resultados e afastamento na França

Logo em sua chegada, Gerson já levou o Olympique ao vice-campeonato ao francês. Coadjuvante de Payet, anotou 13 participações em gols, contra 22 do companheiro, hoje no Vasco. Mesmo assim, o técnico croata Igor Tudor decidiu afastar a dupla do time titular na temporada posterior, sob a alegação de que não mantém a intensidade e pouco recompõe defensivamente.

Por conta disso, aliás, o meia do Flamengo pediu para sair, e o próprio Rubro-Negro o recomprou. Payet ainda permaneceu, mas ficou no banco de reservas na maioria das partidas. Por ainda crer que pode entregar grandes atuações, o camisa 10 topou o desafio.