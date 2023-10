Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio à expectativa para a final da Copa Libertadores, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino. Fora do G6, os comandados de Diniz tentam voltar a vencer depois de três rodadas e se reaproximar do pelotão de frente da competição nacional. O Massa Bruta, por sua vez, segue em uma campanha consistente, na 2ª colocação, nove pontos atrás do líder isolado Botafogo.

Após o empate com o Corinthians, o Tricolor alcançou a marca de 42 pontos e ocupa a 9ª colocação. No momento, a diferença tanto para o G6, quanto para o G4, é de apenas dois pontos, restando onze rodadas para o fim do campeonato.

Com 49 pontos, a equipe de Bragança Paulista se consolidou na vice-liderança, sob o comando de Pedro Caixinha. Nesse sentido, o Massa Bruta não perde há sete partidas e caminha para fazer a sua melhor campanha desde o vice-campeonato de 1991.

Onde assistir?

O confronto deste domingo (22) terá a transmissão do SporTV e do canal Premiere, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Bragantino

Pedro Caixinha contará com o retorno de Juninho Capixaba, que estava suspenso na última rodada. Além dele, o lateral-direito Andres Hurtado e o zagueiro Léo Realpe, que estavam com a seleção do Equador, também devem voltar ao time.

O primeiro deve assumir o lugar de Luan Patrick, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Capixaba voltará aos titulares na vaga de Luan Cândido.

O atacante Eduardo Sasha sofreu com dores na coxa por causa de uma pancada no confronto com o Santos. Entretanto, o jogador , que é um dos destaques do time na temporada, está recuperado e será titular.

Como chega o Fluminense

Para o duelo, Fernando Diniz não contará com seis jogadores, seja por lesão ou acúmulo de cartões. Assim, Marcelo e Lima receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto Felipe Melo e Thiago Santos foram expulsos contra o Timão.

Além disso, Nino não estará à disposição do comandante, por causa de uma entorse leve no joelho esquerdo. O foco é preparar o jogador para a decisão da Copa Libertadores, dia 4, às 17h (de Brasília), no Maracanã. David Braz, por sua vez, se recuperou de uma entorse, também no joelho, mas deve ficar de fora.

Por fim, John Kennedy está recuperado de uma virose e será uma opção para o sistema ofensivo tricolor. Diogo Barbosa e Felipe Andrade devem estar entre os titulares.

BRAGANTINO X FLUMINENSE

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 22/10/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Raul, Matheus Fernandes; Eduardo Sasha, Matheus Gonçalves e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Marlon, Felipe Andrade e Diogo Barbosa. André, Martinelli (Alexsander) e Ganso (Leo Hernández); Arias, Keno e Cano (John Kennedy).Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

