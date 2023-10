Estevão detona o São Paulo, e Palmeiras é bicampeão do Brasileirão Sub-17

O Palmeiras segue desfilando seu DNA vencedor nas categorias de base e é bicampeão do Brasileirão Sub-17. Na tarde deste sábado (21), a equipe venceu por 3 a 0 o São Paulo na final em jogo único disputada na Arena Barueri. Estevão, o craque do campeonato, anotou os três gols da conquista das Crias da Academia.

O jogo

Em um clássico movimentado na primeira etapa, o Palmeiras foi mais eficiente e obrigou o goleiro do São Paulo a trabalhar bastante. Até que Estevão, com um golaço, abriu o placar. O Tricolor mostrou poder de reação na reta final, mas desperdiçou oportunidades em sequência. Na melhor delas, Ryan Francisco carimbou o travessão.

No retorno do intervalo, o jogo ficou mais tenso. Mas o Verdão soube controlar as investidas do rival e, de quebra, levar perigo no ataque. Assim, Estevão voltou a ser decisivo ao ampliar a vantagem após Coutinho roubar a bola em uma saída ruim do São Paulo e tocar para o camisa 10 chutar cruzado sem chances para João Pedro. Nos acréscimos, Estêvão recebeu na área e foi derrubado por Guilherme Reis. Ele cobrou pênalti com a habitual categoria para chegar oa seu hat-trick e assegurar a festa alviverde em Barueri.

