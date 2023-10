Griezmann faz três e Atlético de Madrid vence mais uma no Espanhol

Com uma grande atuação de Griezmann, o Atlético de Madrid derrotou o Celta por 3 a 0, com três gols da fera francesa. Pesou muito para a derrota do time da Galícia o fato de ter um jogador a menos desde os 27 minutos, quando o goleiro Villa foi expulso ao fazer um pênalti em Morata. Deste lance saiu o primeiro dos três gols de Griezmann.

Com os três pontos, o Atlético chega aos 22 e dorme no sábado na vice-liderança, mas pode perder duas posições, pois Girona (22) e Barcelona (21) ainda jogam na rodada.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Griezmann acaba com o jogo

O Celta fez um bom jogo, superior em campo até os 28 minutos do primeiro tempo, quando ocorreu o lance-chave do duelo: o Atlético atacou pela esquerda e, após cruzamento, o goleiro Villar foi encaixar. Mas deixou a bola escapar. Morata estava atento e certamente faria o gol, porém foi derrubado pelo goleiro. Dessa forma, houve o pênalti e Villar foi expulso. Griezmann bateu bem, deslocando o goleiro reserva Guaita e abriu o placar para o Atlético. Assim, o time de Madri foi com a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, mas quase marcando mais um com o brasileiro Samuel Lino.

Mesmo com dez e o arqueiro reserva, o Celta lutou pelo empate. Porém, o Atlético aproveitava bem os espaços e chegou ao segundo gol aos 19 num lance ao acaso de Griezmann. Ele ganhou uma dividida, avançou pela direita e parecia que queria cruzar, mas escorregou e o chute pegou mal. Porém, entrou. Aos 25, o atacante chegou ao hat-trick quando concluiu de primeira um cruzamento de Molina da direita. Vitória garantida e Griezmann saiu para os aplausos da torcida do Atleti.

Jogos da 10ª rodada do Espanhol

Sexta- feira (20/10)

Osasuna 2×0 Granada

Sábado (21/10)

Real Sociedad 1×0 Mallorca

Getafe 1×1 Betis

Sevilla 1×1 Real Madrid

Celta 0x3 Atlético de Madrid

Domingo (22/10)

Las Palmas x Rayo Vallecano – 9h

Girona x Almewría – 11h15

Villarreal x Alavés – 13h30

Barclona x Athletic Bilbao – 16h

Segunda-feira (23/10)

Valencia x Cádiz – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.