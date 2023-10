Flamengo bate o Vasco e dorme na liderança da Taça Guanabara feminina

O Flamengo venceu, na tarde deste sábado (21), o Vasco, em pleno São Januário, por 2 a 1, pela 5ª rodada da Taça Guanabara de futebol feminino. Nesse sentido, o Rubro-Negro mantém a invencibilidade no torneio estadual e dorme na liderança. Isadora e Ladaga marcaram os gols das visitantes, enquanto Bárbara descontou para as donas da casa.

Com o triunfo, as Meninas da Gávea atingiram a marca de 13 pontos, em cinco jogos, no torneio. Por outro lado, as Meninas da Colina caíram para a segunda colocação, com 12. Neste domingo (22), Fluminense e Botafogo medem forças , às 15h (de Brasília). O Alvinegro soma 10 pontos e pode colocar nas rubro-negras, enquanto o Tricolor soma 9.

Primeiro tempo

Logo aos 12, o Flamengo abriu o placar com a aniversariante do dia. Isadora aproveitou o rebote da goleira e estufou a rede. Ao longo dos primeiros quarenta e cinco minutos, as visitantes tiveram mais volume de jogo e por pouco não ampliaram o marcador. Cris roubou a bola e encontrou Jucinara para alçar a bola na área, mas Daiane não alcançou.

Segundo tempo

Durante 20 minutos, o Vasco teve mais ímpeto ofensivo para incomodar a goleira rubro-negra. Dessa forma, aos 21, Bárbara aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. No entanto, na reta final da partida, Jucinara levantou a bola na área, e Ladaga raspou de cabeça para enganar a arqueira cruz-maltina e sacramentar a vitória.

E agora?

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Tigres, dia 28, às 15h (de Brasília), enquanto o Vasco terá o clássico com o Fluminense, às 10h (de Brasília), no dia seguinte. Ambos os confrontos são válidos pela 6ª rodada da Taça Guanabara de futebol feminino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.