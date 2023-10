Torcedor imita macaco para Vini Jr. e é expulso do estádio

Infelizmente, o atacante Vini Jr foi novamente alvo de casos de racismo. Afinal, neste sábado (21), ele viu dois torcedores do Sevilla imitarem macacos durante o jogo da equipe com o Real Madrid, time do brasileiro. Pouco depois, um homem foi identificado e expulso do jogo pela própria organização da partida. Ele, vale lembrar, foi conduzido para a delegacia.

De acordo com imagens do jornal espanhol “Marca”, é possível ver que dois torcedores do Sevilla agiram dessa forma após uma pequena briga entre atletas dos dois times. Tudo começou quando o próprio Vini Jr empurrou Nyland, do Sevilla, reclamando da cera da equipe rival.

O jogo foi na Andaluzia e o time da casa deu muito trabalho ao Real, que começou melhor. Mas que viu o Sevilla, que jogou bem e contou com um ex-astro Merengue, o zagueiro Sérgio Ramos comendo a bola. Além disso, no segundo tempo, o Real saiu atrás, gol contra de Alaba. Pouco depois, Carbajal (que já tinha salvou um gol em cima da linha) empatou.

O Real Madrid, de Vini Jr, foi aos 25 pontos e deve seguir na liderança ao fim da 10ª rodada (o Girona tem 22 e ainda joga, mas há grande diferença de saldo de gols, 14 a 8). O Sevilla que não faz boa campanha, tem 9 pontos, em 13º lugar.

Jogos da 10ª rodada do Espanhol

Sexta- feira (20/10)

Osasuna 2×0 Granada

Sábado (21/10)

Real Sociedad 1×0 Mallorca

Getafe 1×1 Betis

Sevilla 2×2 Real Madrid

Celta0 x 3 Atlético de Madrid

Domingo (22/10)

Las Palmas x Rayo Vallecano – 9h

Girona x Almewría – 11h15

Villarreal x Alavés – 13h30

Barclona x Athletic Bilbao – 16h

Segunda-feira (23/10)

Valencia x Cádiz – 16h

