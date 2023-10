Homenagens a Bobby Charlton marcam vitória do Manchester United

A vitória do Manchester United sobre o Sheffield United, neste sábado (21/10), por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Inglês, foi marcada pelas homenagens a Bobby Charlton. Afinal, o ídolo dos Red Devils morreu horas antes da partida, aos 86 anos, deixando um legado de reconhecimento mundial.

No campo, jogadores de ambos os times prestaram reverência ao craque lendário que fez história no futebol inglês e mundial. Dessa forma, enquanto todos estavam perfilados no gramado, o telão exibia uma foto do ex-jogador, tão importante para o país que detinha o título de Sir, concedido pela Monarquia Britânica.

Torcedores reverenciam Bobby Charlton

Na arquibancada, a torcida também enfatizava a importância de Charlton, exibindo cartazes com o nome e os anos de nascimento e de morte do ídolo. Assim, até mesmo crianças – que nasceram, portanto, décadas após a aposentadoria de Bobby Charlton – renderam homenagens a ele. Sinal de que o futebol é capaz de perpetuar os grandes nomes ao longo das sucessivas gerações.

Um sobrevivente que reconstruiu o United

Sem revelar a causa, a família divulgou a morte de Charlton e pediu respeito à privacidade neste momento difícil. Como meia-atacante, Bobby marcou a história do Manchester United, entre 1954 e 1973. Assim, ele foi peça-chave, inclusive, na reconstrução do clube após a morte de 8 jogadores num acidente aéreo, no qual Bobby Charlton sobreviveu, em 1958. Nas redes sociais, David Beckham exaltou a importância do ídolo e declarou: “Eternamente grato”.

Em dia de homenagens, United vence o jogo

No jogo contra o Sheffield, na casa do adversário, o Manchester United venceu por 2 a 1, com gols de McTominay e Dalot. McBurnie descontou para os anfitriões. Dessa forma, com o resultado, o United chegou a 15 pontos, em 8º lugar na tabela, enquanto o Sheffield continua na lanterna com um ponto.

