Com mosaico para Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence o Damac pelo Saudita

O Al-Nassr bateu o Damac pela 10ª rodada do Campeonato Saudita, por 2 a 1, no Al Awal Park, neste sábado (21). Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo e pelo brasileiro Anderson Talisca, ambos de falta, enquanto N’Koudou descontou para os visitante. Antes do início da partida, a torcida dos donos da casa fizeram uma linda homenagem ao craque português, com direito a mosaico.

Com o resultado, a equipe comandada por Luís Castro ocupa a terceira posição, com 22 pontos. O adversário, por sua vez, está em décimo, com 10. Na próxima rodada, o Al-Nassr mede forças com o Al-Fayha, no Al Majmah Sports City, no sábado, dia 28 de outubro. O Damac, por sua vez, entra em campo na quinta (26), no Prince Sultan bin Abdulaziz, para encarar o Al-Okhdood,

Primeiro tempo

Os visitantes iniciaram a partida dando trabalho e incomodaram o goleiro Raghed. Em duas oportunidades, o arqueiro afastou o perigo e salvou a equipe de Cristiano Ronaldo e cia. Contudo, aos 46, já nos acréscimos da etapa inicial, N’Koudou recebeu um lançamento e avançou em velocidade. Ao deixar os adversários para trás, o jogador arriscou de fora da área e colocou o Damac em vantagem.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Al-Nassr conseguiu virar o jogo com dois gols de falta. Aos 7, Anderson Talisca cobrou uma falta no canto do goleiro para deixar tudo igual. Dessa forma, o brasileiro estava inspirado e minutos depois acertou a trave e por pouco não virou no Al Awal Park. Quis o destino, no entanto, que a virada saísse dos pés do homenageado. Cristiano Ronaldo foi para uma cobrança de falta e marcou um golaço.

Confira os jogos da 10ª rodada

Sexta-feira (20/10)

Al-Okhdood 1 x 2 Al-Fayha – 12h

Al-Taawoun 1 x 1 Al-Ittihad – 12h

Al-Fateh 4 x 1 Abha – 15h

Al-Hilal 1 x 0 Al-Khaleej – 15h

Sábado (21/10)

Al-Hazem 4 x 3 Al-Raed – 12h

Al-Nassr 2×1 Damac – 12

Al-Ahli 3 x 1 Al-Wehda – 15h

Al-Shabad 2 x 0 Al-Tai – 15h

Domingo (22/10)

Al-Riyadh x Al-Ettifaq – 15h

