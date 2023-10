Com golaço do meio-campo, Botafogo-SP bate o Novorizontino pela Série B

O Botafogo-SP conquistou uma importante vitória neste sábado (21). Em seu estádio, a Pantera bateu o Novorizontino por 2 a 0, com direito a um golaço do meio de campo de Guilherme Madruga, nível Prêmio Púskas. Além disso, Osman marcou o outro gol da equipe paulista, no Estádio Santa Cruz. Com a vitória, o Tricolor de Ribeirão Preto encerrou o jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro e alcançou a marca de 43 pontos, na 12ª posição. O Novorizontino, por sua vez, estacionou nos 53 e perdeu a oportunidade de dormir no G4, ao ficar na 8ª colocação.

Na próxima rodada, o Tigre recebe a Ponte Preta, às 21h30, sexta (27), no Jorge Ismael de Biasi, enquanto a Pantera visita o Guarani, no Brinco de Ouro, no mesmo dia e horário.

Primeiro tempo

No início da partida, ambas as equipes tiveram dificuldades de incomodar a meta adversária e pouco criaram. Na primeira chance, Geovane arriscou de longe e obrigou Matheus Albino, arqueiro da Pantera, a espalmar para fora. Assim, os visitantes emendaram oportunidades, mas Albino se destacou na meta do Botafogo-SP. O arqueiro salvou o tricolor duas vezes, quando Ronaldo tentou de cabeça, e no rebote Aylon quase marcou, mas o goleiro também usou a cabeça, porém para afastar o perigo. Apesar da pressão do Tigre, foram os donos da casa que abriram o placar, aos 45. Após cruzamento, Osman acertou uma bela cabeçada para o fundo das redes. Douglas Baggio ainda teve uma chance clara para empatar, mas isolou.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, as equipes voltaram a ter dificuldade na criação, mas aos 20, Marlon arriscou e obrigou Matheus Albino a dar rebote. No entanto, Rodolfo desperdiçou mais uma chance para o Novorizontino. Em outra boa chegada dos visitantes, Jenison soltou a bomba, mas mandou para fora. Aos 20, Madruga acertou um lindo chute, por cobertura, do meio de campo e marcou um golaço nível prêmio Púskas. Sendo assim, o Tigre até tentou se recuperar, mas parou na grande atuação do arqueiro tricolor, que garantiu o triunfo.

SÉRIE B – 33ª RODADA

Quinta-feira (19/10)

Tombense 2×1 Vila Nova – 19h

Atlético-GO 3×1 ABC – 19h

Sexta-feira (20/10)

Sampaio Corrêa 0x1 Vitória – 19h

Mirassol 0x0 Guarani – 21h30

Sábado (21/10)

CRB 0 x 1 Criciúma – 17h

Botafogo-SP 2 x 0 Novorizontino – 17h

Juventude x Londrina – 18h

Domingo (22/10)

Avaí x Ceará – 18h

Sport x Chapecoense – 18h

Segunda-feira (23/10)

Ponte Preta x Ituano – 20h

