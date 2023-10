Inter perde para Atlético Nacional e fecha em quarto na Libertadores Feminina

O Internacional não repetiu as boas atuações que teve até a semifinal e perdeu para o Atlético Nacional, por 3 a 2, neste sábado (21), em Cali, na Colômbia. Assim, as gaúchas terminaram na quarta colocação da Libertadores Feminina.

González (duas vezes) e Restrepo anotaram os gols para as colombianas. Álvarez (contra) e Analuiza marcaram para as Gurias Coloradas no Estádio Olímpico Pascuel Guerrero.

O Internacional encerra sua participação, portanto, com quatro vitórias, um empate (eliminação para o Corinthians nos pênaltis) e uma derrota.

O jogo

A primeira etapa teve muitas falhas técnicas de ambos os times. Mas o Atlético Nacional soube aproveitar sua oportunidade e abriu o placar aos 45 minutos, aproveitando erro de saída de bola das brasileiras.

A etapa final foi mais movimentada, com o Inter mais agressivo e chegando ao empate logo aos cinco minutos. A equipe gaúcha seguiu melhor e estava próxima da virada. Entretanto, levou o segundo gol das colombianas aos 14. Em desvantagem novamente, as Gurias Coloradas partiram para cima de modo desorganizado e sofreram o terceiro gol nos acréscimos, com Restrepo, aos 47. Ainda deu tempo para Analuiza descontar aos 50, mas não foi suficiente.

