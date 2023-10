Em confronto direto, Criciúma vence o CRB e cola no G4 da Série B

Fora de casa, o Criciúma bateu o CRB em um confronto direto na briga pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. No Estádio Rei Pelé, o Tigre saiu de campo com o triunfo, com gol de Claudinho, chegou a 54 pontos e colou de vez no G4 da Série B, na sexta posição. A equipe alagoana, por sua vez, estacionou nos 49 pontos e ficou mais distante do sonho do acesso, pela 33ª rodada da competição nacional.

Na próxima rodada, o Criciúma volta a atuar no Heriberto Hülse, no próximo sábado (28), às 15h30 (de Brasília), para medir forças com o Sampaio Correia. O CRB entra em campo no dia seguinte, às 18h30, para encarar o Londrina, no Estádio do Café.

Primeiro tempo

Em uma etapa inicial amarrada, os dois times só conseguiram fluir a partida aos poucos. De um lado, Hygor chegou a estufar a rede para o Criciúma, mas o árbitro anulou. Do outro, Anselmo Ramon, João Paulo e Hereda assustaram a meta do Tigre, contudo ninguém conseguiu tirar o zero do placar. Eder e Barreto até tentaram para o Tigre, mas os Deuses do futebol determinaram que não sairia gol nos primeiros quarenta e cinco minutos do duelo no Rei Pelé.

Segundo tempo

Na etapa final, tudo mudou quando Claudinho aproveitou o cruzamento de Eder e abriu o placar para o Criciúma. A partir disso, o CRB quase empatou com Anselmo Ramon, mas viu os visitantes assustarem novamente. Diogo Silva salvou o Galo diante de sua torcida, que não furou o bloqueio dos catarinenses e saiu de campo derrotada. O CRB pecou na pontaria e na falta de tranquilidade do sistema ofensivo para estufar a meta de Gustavo.

SÉRIE B – 33ª RODADA

Quinta-feira (19/10)

Tombense 2×1 Vila Nova – 19h

Atlético-GO 3×1 ABC – 19h

Sexta-feira (20/10)

Sampaio Corrêa 0x1 Vitória – 19h

Mirassol 0x0 Guarani – 21h30

Sábado (21/10)

CRB 0 x 1 Criciúma – 17h

Botafogo-SP 2 x 0 Novorizontino – 17h

Juventude x Londrina – 18h

Domingo (22/10)

Avaí x Ceará – 18h

Sport x Chapecoense – 18h

Segunda-feira (23/10)

Ponte Preta x Ituano – 20h

