James Rodríguez faz a diferença na vitória do São Paulo sobre o Grêmio

Com atuações muito eficaz de James Rodríguez, o São Paulo derrotou o Grêmio por 3 a 0 na noite deste sábado (21/10) pela 28ª rodada do Brasileiro. O colombiano fez a sua melhor partida pelo Tricolor e deu assistências para dois gols da equipe, de Michel Araújo e Pablo Maia. Luciano fez o terceiro, nos acréscimos. Os gremistas, com três zagueiros e três volantes fizeram um jogo irregular, com Renato Gaúcho (com 12 desfalques entre titulares e reservas) não conseguindo armar estratégias eficazes.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Grêmio perdeu a sua terceira partida seguida. Dessa forma vai despencando na tabela. Tem 44 pontos, mas corre sério risco de perder até três posições e sair da zona da Libertadores. Já o São Paulo pula para os 38 pontos. Assim, vê o risco de rebaixamento cair próximo de zero.

Grêmio fechado; São Paulo eficaz

O técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar um Grêmio com três zagueiros e três volantes: Josué, Villasanti e Pepê, com este último encostando no único criador, Cristaldo. A ideia era usar os laterais João Pedro e o garoto Wesley Costa como quase pontas e Suárez na frente. Mas o time gaúcho cometia falhas na marcação. David quase marcou para o São Paulo no primeiro minuto e, aos 20, em escanteio cobrado por James Rodríguez, Michel Araújo de peixinho na pequena área cabeceou e abriu o placar.

Ao levar o gol, os gremistas se descontrolaram, dando espaços para as investidas de Lucas Moura e James, que se movimentavam muito. E o São Paulo, rápido nas investidas, quase ampliou com David. Renato Gaúcho, ciente de que nada funcionava, tirou Cristaldo e apostou em mais um garoto, Nathan Fernandes. Mas o time gremista seguiu sem se encontrar em campo. Dessa forma, deu sorte de ir para o intervalo levando apenas de 1 a 0.

James Rodríguez cerebral

O São Paulo trabalhava bem a bola, com James Rodríguez muito atuante e Lucas aparecendo com qualidade quando acionado. Mas faltava achar espaços e arrematar. O Grêmio também estava sem objetividade. Renato resolveu acabar com o esquema de três zagueiros, tirando Kannemman e colocando o atacante Galdino. Mas … aos 22, em contra-ataque, James Rodríguiez encontrou Pablo Maia na área. Foi só tirar João Pedro da jogada e bater para fazer um belo gol.

Logo depois o colombiano saoiui, sob aplausos para a entrada de Rodrigo Nestor. O herói da conquista da Copa do Brasil quase ampliou (Gabriel Grando fez a defesa do jogo). Luciano que também entrou (no lugar de David) também perdeu dois gols fáceis. O Grêmio, nocauteado, apenas rezava para a partida terminar. Mas o São paulo fez mais um: aos 51, Wesley foi atrasar para o goleiro Grando e deu de bandeja para Luciano entrar na cara do goleiro e fazer 3 a 0.

SÃO PAULO 3X0 GRÊMIO

28ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 21/10/2023

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Público: 47.120

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Wellington (Nathan, 42’/2ºT); Pablo Maia, Alisson (Wellington Rato, 35’/2ºT) e Michel Araújo; James Rodriguez (Rodrigo Nestor, 25’/2ºT) Lucas Moura (Erison, 42’/2ºT) e David (Luciano, 25’/2ºT) Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann (Everton Galdino, 19’/2ºT) e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Pepê, Josué (Araújo, 37’/2ºT), Villasanti e Cristaldo (Nathan Fernandes, 27’/1ºT e, depois, Lucas Besozzi, 37’/2ºT) e Wesley Costa; Luís Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Michel Araújo, 20’/1ºT (1-0); James Rodríguez, 22’/2ºT (2-0); Luciano, 51’/2ºT (3-0)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Pablo Maia (SAO); Kannemann, Josué, Suárez (GRE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.