Bahia supera Fortaleza, vence terceira seguida e se afasta do Z4

No reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza, melhor para o Bahia. Neste sábado, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. Kanu e Rafael Ratão, um em cada tempo, anotaram os gols da partida.

Como resultado, o Bahia pula para a 12ª colocação, agora com 34 pontos. Por outro lado, o Fortaleza perde a segunda seguida fora de casa e estaciona nos 42 somados, em oitavo na tabela.

O jogo

Com o apoio da torcida, mais uma vez em grande número na Fonte Nova, o Bahia fi melhor e teve Biel como destaque da primeira etapa. Foi dele, aliás, a assistência para Kanu abrir o placar aos 21 minutos, após cobrança de escanteio. O time, porém, insistiu um pouco na jogada lançada para o ataque em busca da primeira ou segunda bola. O Fortaleza, então discreto, passou a arriscar mais com Thiago Galhardo e Marinho, além da forte bola parada na reta final.

O jogo muito pegado no meio-campo continuou no retorno do intervalo. A postura do Fortaleza melhorou após as modificações de Vojvoda e levou perigo ao goleiro Marcos Felipe. O Bahia, por outro lado, passou a buscar jogadas de velocidade para definir a partida. Aos 50, Rafael Ratão aproveitou atrapalhada da defesa do Fortaleza, saiu de frente para o goleiro João Ricardo e anotou o segundo do Bahia, definindo o triunfo dos donos da casa.

BAHIA 2×0 FORTALEZA

28ª Rodada da Série A do Brasileirão

Data e horário: 21/10/2023, 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cândido (Matheus Bahia, intervalo); Acevedo, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: João Ricardo; Dudu, Brítez, Tobias Figueiredo e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha, Lucas Crispim (Calebe, intervalo); Marinho, Guilherme (Machuca) e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Kanu, 21’/1ºT (1-0); Rafael Ratão, 50’/2ºT (2-0)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa -SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões Amarelos: Raul Gustavo, Camilo Cândido, Yago Felipe, Cauly, Thaciano (BAH); Brítez, Bruno Pacheco, Lucas Sasha (FOR)

