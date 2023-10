Goiás empata com Cuiabá, e empurra Vasco para o Z4

Em partida fraca de emoções e válida pela 28ª rodada, Cuiabá e Goiás empataram em 1 a 1, na Arena Pantanal. Guilherme Marques abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, enquanto Isidro Pitta igualou no início da etapa complementar.

Com o resultado, o Cuiabá está em 11º, com 37 pontos, enquanto o Goiás é o 16°, com 31. Vale lembrar que o primeiro da zona de rebaixamento é o Vasco da Gama, com 30 pontos, a mesma pontuação do Vasco. Os dois times, vale lembrar, ainda entram em campo na rodada.

O jogo foi bem carente de emoções. A primeira grande chance, vale lembrar, foi com o Goiás, com Alllano colocando na trave, só aos 16. Os donos da casa responderam com Deyverson, chutando para fora, e Derik Lacerda, mas Tadeu defendeu.

Pouco depois, Higor Meritão arriscou de fora da área. O primeiro tempos só não terminou zerado porque, já nos acréscimos, Matheus Alexandre pisou em Palácios e cometeu pênalti. Guilherme Marques cobrou e converteu. Ainda deu tempo de Fernando Sobral responder chutando para fora.

Em contrapartida, a segunda etapa começou muito melhor, afinal, logo no primeiro minuto, Isidro Pitta, que tinha acabado de entrar, cruzou para Clayson, que abriu o marcador. Aos 21, Wellington Silva cruzou, e Deyverson marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.

Próximos compromissos

O Cuiabá agora recebe o Corinthians, na próxima quarta-feira (25), às 21h30. Já o Goiás volta a jogar fora de casa, mas contra o Fluminense, no mesmo dia, mas às 19h. No domingo (29), o Esmeraldino recebe o Goiás, enquanto o Dourado recebe o Botafogo.

CUIABÁ 1 X 1 GOIÁS

28ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 21/10/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK, aos 35’/2ºT); Raniele, Lucas Mineiro (Denilson, aos 10’/2ºT) e Fernando Sobral (Ronald Lopes, aos 10’/2ºT) ; Derik Lacerda (Isidro Pitta, Intervalo), Clayson (Wellington Silva, aos 10’/2ºT) e Deyverson Técnico: António Oliveira

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Higor Meritão (Dodô, aos 36’/2ºT) , Guilherme Marques (Raphael Guzzo, aos 18’/2ºT) , Allano (Vinicius, aos 27’/2ºT); Palacios (Sander, aos 27’/2ºT) e João Magno (Alesson, aos 15’/2ºT) Técnico: Armando Evangelista

Gols: Guilherme Marques, aos 52’/1ºT (0-1) e Clayson, aos 1’/2ºT (1-1)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-FIFA)

Cartão Amarelo: Rikelme (CUI); Morelli (GOI)

Cartão Vermelho: –

