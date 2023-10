Atlético defende tabu de sete anos sem perder para o Cruzeiro no Brasileirão

Quando o Atlético entrar em campo neste domingo (22), na Arena MRV, para o clássico contra o Cruzeiro, terá pela frente a defesa de um importante tabu. Afinal, são sete anos sem perder para o rival no Campeonato Brasileiro.

A última derrota do time alvinegro ocorreu ainda em 2016, no dia 12 de junho, em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, no Independência. Na ocasião, a Raposa venceu de virada, com gols de Alisson, Riascos e Bruno Rodrigo. Rafael Carioca e Fred anotaram para o Atlético.

Do segundo turno em diante até o primeiro turno deste ano, foram mais oito jogos pelo Campeonato Brasileiro. No total, foram cinco vitórias atleticanas e três empates. Vale lembrar, inclusive, que entre 2020 e 2022, os rivais não se encontraram pelo Brasileirão. Afinal, a Raposa disputou a Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Nos duelos em que são consideradas outras competições, o Galo ainda leva vantagem: são dez vitórias alvinegras, oito do Cruzeiro e seis empates. A última vitória do Cruzeiro ocorreu em 2021, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.