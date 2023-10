Nenê perde pênalti, e Juventude empata com o Londrina pela Série B

Depois de ficar em desvantagem no placar duas vezes, o Juventude reagiu e empatou com o Londrina por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ariel e Iago Dias marcaram para os visitantes, enquanto Jean Immer e Gabriel Tallari deixaram tudo igual. Com o resultado, a equipe gaúcha segue no G4, com 56 pontos, enquanto os paranaenses seguem o calvário, na penúltima colocação, com 26. Os donos da casa ainda tiveram a chance nos pés de Nenê, mas o experiente meia desperdiçou um pênalti.

O próximo compromisso do Juventude acontece domingo (28), às 19h, contra o líder Vitória, no Barradão. O Londrina, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o CRB, no Estádio do Café.

Primeiro tempo

O confronto foi movimentado desde o início, com chances de ambos os lados. Rafael Vaz assustou para o Londrina, enquanto Nenê foi o jogador mais perigoso do Juventude. No entanto, os visitantes saíram na frente, aos 10, com Ariel. O jogador arriscou de fora da área, mas a bola foi desviada e encobriu o arqueiro adversário. Na sequência, as melhores chances foram da equipe paranaense, mas o Alviverde deixou tudo igual. Jean Imer, de cabeça, empatou a partida, no Alfredo Jaconi. Depois de uma cobrança de falta de Nenê, Iago Dias roubou a bola, arrancou da defesa e marcou o segundo.

Segundo tempo

Logo aos 10, o árbitro assinalou pênalti em Gabriel Tallari, e o Juventude teve a chance de igualar o marcador. Nenê foi para a cobrança, mas parou em Neneca. Em meio à pressão, o Londrina não conseguia mais incomodar o adversário e acabou cedendo o empate. Na área, o árbitro voltou a marcar pênalti, depois de um puxão em Fabrício Bruno. O camisa 10 da equipe gaúcha até pegou a bola para bater, mas entregou a Gabriel Tallari que empatou. Mesmo com o Juventude buscando a vitória para se consolidar no G4, a melhor chance na reta final da partida foi dos visitantes. Garraty finalizou, mas a bola tocou no pé da trave.

SÉRIE B – 33ª RODADA

Quinta-feira (19/10)

Tombense 2×1 Vila Nova – 19h

Atlético-GO 3×1 ABC – 19h

Sexta-feira (20/10)

Sampaio Corrêa 0x1 Vitória – 19h

Mirassol 0x0 Guarani – 21h30

Sábado (21/10)

CRB 0 x 1 Criciúma – 17h

Botafogo-SP 2 x 0 Novorizontino – 17h

Juventude 2 x 2 Londrina – 18h

Domingo (22/10)

Avaí x Ceará – 18h

Sport x Chapecoense – 18h

Segunda-feira (23/10)

Ponte Preta x Ituano – 20h

