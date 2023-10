Final da Série C – Brusque x Amazonas: Escalações, onde assistir, arbitragem

Neste domingo (22/10) será conhecido o campeão da Série C do Brasileiro. Afinal, às 17h (de Brasília), no Augusto Bauer, em Santa Catarina, o Brusque recebe o Amazonas na partida de volta da final. Como o placar na ida foi 0 a 0, quem vencer leva a taça. Novo empate, pênaltis. O Amazonas busca o seu primeiro caneco nacional. Já o Brusque, campeão da Série D em 2019, tenta agora o topo da Terceirona.

Vale destacar que tanto Brusque quanto Amazonas garantiram vagas para a Série B-2024, juntamente com os semifinalistas, Operário-PR e Paysandu-PA.

Onde assistir

A finalíssima da Série C do Brasileiro terá transmissão da DAZN e Nosso Futebol a partir das 17h (de Brasília).

Como está o Brusque

O treinador Luizinho Lopes manterá a base da partida de ida. Assim, ele acredita que o Brusque tem tudo para repetir o sucesso na final do Catarinense e levantar mais um título. Afinal, o estádio lotado poe contar a favor:

“A gente espera a mesma festa do Estadual, que foi linda, mas agora que a torcida fique bastante tempo no estádio comemorando o título. Eu sonho com o mesmo cenário”, disse ao GE.

Como está o Amazonas FC

O grande trunfo do Amazonas é o retorno de seu principal jogador, Rafael Tavares. Afinal, ele cumpriu suspensão no jogo de ida e, para alegria do torcedor da Onça, estará de volta. Assim, vai municiar os atacantes Igor Bolt e Sassá.

“Agora é o último jogo, é fazer de tudo, correr bastante, se dedicar muito lá contra o Brusque para tentar ganhar o jogo e ser o primeiro campeão aqui de Manaus, do Amazonas”, disse Rafael Tavares.

O treinador Luizinho Vieira foi contratado para o quadrangular final. Dessa forma, tem apenas cinco jogos no comando. Para ele, o time está muito focado. Assim, está mentalmente preparado para a finalíssima.

“A parte emocional foi um dos pontos que a gente trabalhou para colocar a equipe de volta na briga pelas vitórias. E é recente comigo, foram só cinco jogos e eu nunca deixei eles pensarem diferente. Agora é a cereja do bolo”.

BRUSQUE X AMAZONAS

Final da Série C do Brasileiro – Jogo de volta

Data e horário: 22/10/2023, 17h (de Brasília)

Local: Augusto Bauer, Brusque (SC)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Belão, Wallace, Alemão e Alex Ruan; Rodolfo, Madison e Jhemerson; Everton Bala, Guilherme Queiróz e Dentinho. Técnico: Luizinho Lopes.

AMAZONAS: Edson Mardden; Patric, Maycon, Jackson e Charles; PH, Ítalo, Diego Torres e Rafael Tavares; Igor Bolt e Sassá. Técnico: Luizinho Vieira

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

