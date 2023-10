Quedas de luz interrompem primeiro tempo de Botafogo e Athletico-PR

Durante o confronto entre Botafogo e Athlético-PR, no Nilton Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, um fato inusitado atrapalhou a partida. Aos 12 minutos, uma queda de luz fez com que o árbitro Matheus Delgado interrompesse o jogo por seis minutos. O que nem ele, nem jogadores e torcidas esperavam, é que vários refletores fossem apagar novamente, no final do primeiro tempo. Depois de mais um retorno, a terceira queda de luz irritou os jogadores de ambas as equipes e fez o árbitro encerrar a etapa inicial, dois minutos antes do tempo.

Nesse sentido, toda parte interna do estádio ficou sem luz, como corredores, camarotes e banheiros. Além disso, a cabine de vídeo do VAR também foi afetada e deixou de funcionar durante boa parte do primeiro tempo. Em campo, os jogadores tiveram que aguardar o retorno, algo que esfriou o jogo, que estava intenso e bem disputado.

No primeiro tempo, Tiquinho Soares abriu o placar, de cabeça, ao aproveitar a cobrança de escanteio de Marçal, pela esquerda. Esse foi o 16º gol do camisa 9 alvinegro, artilheiro do campeonato, com 4 tentos a mais de Marcos Leonardo, do Santos. No entanto, Cuello deixou o lateral-esquerdo alvinegro para trás e cruzou rasteiro para Pablo deixar tudo igual.

Show de drones antes do apagão

Antes da partida, o Botafogo promoveu um show de drones no céu do Nilton Santos, algo semelhante ao que a Portela fez durante seu desfile no carnaval de 2023. Dessa forma, os dispositivos voaram e formaram estrelas e a frase “Vamos, Botafogo”

Quando as equipes entraram em campo, a torcida do Alvinegro ergueu um mosaico com o mascote “Bira” em 3D, já com a nova camisa para a temporada. Houve também um show de fumaça e luzes para recepcionar a equipe.

Por fim, o evento foi organizado em parceria com a Parimatch, patrocinadora master do clube e contou com a estreia do quarto uniforme do Botafogo na temporada.

