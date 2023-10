Corinthians vence o Palmeiras e é campeão da Libertadores

É campeã! Com gol de Millene, o Corinthians derrotou o rival Palmeiras e venceu a Libertadores feminina de 2023, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL). Assim, o Timão chegou à quarta conquista na história da competição, se isolando no topo. O Alvinegro também foi o vencedor de 2017, 2019 e 2021. Já o Verdão segue com seu único título, conquistado em 2022.

O Corinthians foi melhor por quase todo o jogo, até a zagueira Tarciane ser expulsa, aos 21 do segundo tempo, com o segundo cartão amarelo. Ainda assim, o Timão segurou o resultado. O Alvinegro, vale destacar, colocou uma bola na trave aos 16 do primeiro tempo, com Vic Albuquerque. Já o Palmeiras ficou reclamando de um pênalti não marcado em Andressa (defensora do Corinthians, que colocou a mão na bola), no último minuto.

O jogo, vale lembrar ainda, marcou o último ato de Arthur Elias pelo Corinthians, afinal, agora ele assume a Seleção Brasileira, onde já estava, mas conciliando com a equipe paulista. Ainda nesta temporada de 2023, Elias faturou o Brasileirão e o Paulista.

Campanha das campeãs

Mais cedo, o Internacional perdeu a disputa de terceiro lugar para o Atlético Nacional, da Colômbia, por 3 a 2, no mesmo estádio. Analuyza e Mary Álvarez (contra) marcaram para o Colorado, enquanto Marcela Restrepo e Manuela González (duas vezes) fizeram para as donas da casa.

Ao longo da campanha, o Corinthians passou por Colo-Colo, SC Limpeño e Always Ready. Já nas quartas de final, o Timão eliminou América de Cali e Internacional. Já o Palmeiras superou Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e Caracas. Depois, o Verdão despachou o Olimpia e novamente o Atlético Nacional.

A lista de campeões da Libertadores feminina tem ainda São José-SP (3), Santos (2), Ferroviária (2), Colo-Colo-CHI (1), CS Limpeño-PAR (1), Audax-SP (1) e Atlético Huila-COL (1).

