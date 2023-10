Botafogo x Athletico: árbitro paralisa jogo e irá aguardar 30 minutos; entenda

Depois de quatro interrupções em virtude de quedas de luz, Botafogo e Athletico retornaram para o segundo tempo, mas os problemas elétricos voltaram a atrapalhar. Nesse sentido, o árbitro Matheus Delgado optou por seguir o procedimento do regulamento da CBF. Todos os jogadores permanecerão no vestiário por 30 minutos e não haverá mais paralisação. Caso, no retorno, o problema não seja resolvido, a entidade irá remarcar a partida para outra data.

Nesse sentido, toda parte interna do estádio ficou sem luz, como corredores, camarotes e banheiros. Além disso, os problemas com a iluminação afetaram a cabine de vídeo do VAR, que deixou de funcionar durante boa parte do primeiro tempo. Nos dois gols marcados na etapa inicial o VAR não estava funcionando corretamente. Em campo, os jogadores tiveram que aguardar o retorno, algo que esfriou o jogo, que estava intenso e bem disputado.

No primeiro tempo, Tiquinho Soares abriu o placar, de cabeça, ao aproveitar a cobrança de escanteio de Marçal, pela esquerda. Esse foi o 16º gol do camisa 9 alvinegro, artilheiro do campeonato, com 4 tentos a mais de Marcos Leonardo, do Santos. No entanto, Cuello deixou o lateral-esquerdo alvinegro para trás e cruzou rasteiro para Pablo deixar tudo igual.

Durante o intervalo, um caminhão da empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro tentou consertar o problema. No entanto, o intervalo durou mais de quinze minutos, previstos no regulamento da CBF, e a luz voltou a falhar com poucos minutos de segundo tempo.

