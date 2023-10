CBF suspende Botafogo x Athletico-PR por falta de iluminação no Nilton Santos

Durante o confronto entre Botafogo e Athlético-PR, no Nilton Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, um fato inusitado atrapalhou a partida. Com constantes quedas de luz, o árbitro Matheus Delgado teve que interromper o jogo em vários momentos e confirmou o adiamento da partida. Nesse sentido, a CBF terá que encontrar uma nova data para relocar o confronto entre o líder isolado da competição e o Furacão, que busca se consolidar no G4.

Nesse sentido, toda parte interna do estádio ficou sem luz, como corredores, camarotes e banheiros. Além disso, os problemas com a iluminação afetaram a cabine de vídeo do VAR, que deixou de funcionar durante boa parte do primeiro tempo. Nos dois gols marcados na etapa inicial o VAR não estava funcionando corretamente.

No primeiro tempo, Tiquinho Soares abriu o placar, de cabeça, ao aproveitar a cobrança de escanteio de Marçal, pela esquerda. Esse foi o 16º gol do camisa 9 alvinegro, artilheiro do campeonato, com 4 tentos a mais de Marcos Leonardo, do Santos. No entanto, Cuello deixou o lateral-esquerdo alvinegro para trás e cruzou rasteiro para Pablo deixar tudo igual.

Espera de uma hora e cancelamento

Durante o intervalo, um caminhão da empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro tentou consertar o problema. No entanto, o intervalo durou mais de quinze minutos, previstos no regulamento da CBF, e a luz voltou a falhar com poucos minutos de segundo tempo.

Depois de meia hora, o trio de arbitragem retornou ao campo e aguardou mais trinta minutos para o restabelecimento da energia elétrica. Por outro lado, as luzes não retornaram para que a bola pudesse rolar.

Posicionamento da Light

Segundo a Light, o problema da iluminação é de responsabilidade do estádio Nilton Santos. A empresa reiterou que o problema é interno, porém os refletores aparentam estar longe de ser normalizados e seguem osclinado.

#LightInforma Nossas equipes estiveram no Estádio Olímpico Nilton Santos, e no local, confirmaram defeito interno de responsabilidade do estádio. As duas linhas da Light estão íntegras e disponíveis. pic.twitter.com/mJ7B0QIzFv — Light (@lightclientes) October 22, 2023

Trem para saída da torcida

No twitter, a Companhia responsável pela estação de trem no entorno do estádio informou que haverá composições para levar os torcedores após o fim da partida.

Com isso, os trens extras irão partir somente depois do fim do jogo. De acordo com a empresa, não haverá um horário fixo, mas sim um tempo de espera para que os torcedores possam embarcar no transporte.

Boa noite. Os trens extras partem somente após o fim da partida. Não há um horário fixo, mas há um tempo de espera para que os torcedores consigam deixar o estádio e embarcarem. — SuperVia (@SuperVia_trens) October 22, 2023

