Vini Jr se pronuncia após novo caso de racismo na Espanha

O Sevilla divulgou nota oficial após o jogo em que informa ter identificado e expulso um torcedor que cometeu gestos racistas durante o empate com o Real Madrid.

De acordo com imagens do jornal espanhol “Marca”, é possível ver que dois torcedores do Sevilla reproduzindo o gesto racista após uma pequena briga entre atletas dos dois times. Tudo começou quando o próprio Vini Jr empurrou Nyland, do Sevilla, reclamando da cera da equipe rival.