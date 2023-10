Alexandre Mattos se mostra surpreso com posicionamento da CBF: ‘Vamos aguardar’

Com os constantes problemas na energia elétrica do Nilton Santos, a CBF decidiu suspender o duelo entre Botafogo e Athletico-PR, que estava empatado por 1 a 1, no início do segundo tempo. Nesse sentido, o diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, afirmou ao canal SporTV, que a etapa final do jogo acontece neste domingo, às 15h (de Brasília), com os portões fechados. Por outro lado, o CEO do Furacão, Alexandre Mattos, se mostrou surpreso e disse que prefere aguardar um posicionamento oficial.

“Não podemos falar sem ter certeza. Vamos aguardar. Foi um fato atípico e nós temos que aguardar. Deixa a CBF se posicionar oficialmente”, disse o diretor.

Com a realização da partida neste domingo, a entidade irá adiar o confronto do Glorioso com o Fortaleza, que estava marcado para a próxima terça-feira (24), no Castelão. Isso acontece, pois a realização da partida deste domingo iria ferir o regulamento da CBF, que visa o espaço de 66 horas entre um jogo e outro.

“Importante esclarecer que o protocolo foi seguido. Esperar 30 minutos, prorrogar mais 30, e o protocolo foi seguido plenamente pela arbitragem. Foi averiguado que não havia a chance de prosseguir a partida. A partida está suspensa. Essa partida está sendo remarcada para amanhã, às 15h, no Nilton Santos, sem público”, disse o diretor de competições da CBF.

Entenda o caso

Depois de aguardar por um período de uma hora, o árbitro Matheus Delgado decidiu seguir o regulamento da CBF e suspendeu a partida de forma definitiva.

“A gente teve agora a informação do engenheiro responsável pelo estádio. Não temos 100% de segurança que a luz vai voltar. Então, não conseguimos voltar dando esses trinta minutos. A partida, então, está suspensa definitivamente. A CBF vai entrar em contato com ambos os clubes para passar informações sobre o prosseguimento da partida”, disse o árbitro para os jogadores, antes de Marçal completar:

“Ruim (o sentimento depois do adiamento. Pensar como vão decidir isso para recomeçarmos o jogo. Eu passei por isso em Portugal, mas foi por causa da neblina e não da luz”, afirmou o lateral-esquerdo alvinegro.

Nesse sentido, toda parte interna do estádio ficou sem luz, como corredores, camarotes e banheiros. Além disso, os problemas com a iluminação afetaram a cabine de vídeo do VAR, que deixou de funcionar durante boa parte do primeiro tempo. Nos dois gols marcados na etapa inicial o VAR não estava funcionando corretamente. O árbitro paralisou o jogo, de forma definitiva, nos primeiros minutos do segundo tempo.

No primeiro tempo, Tiquinho Soares abriu o placar, de cabeça, ao aproveitar a cobrança de escanteio de Marçal, pela esquerda. Esse foi o 16º gol do camisa 9 alvinegro, artilheiro do campeonato, com 4 tentos a mais de Marcos Leonardo, do Santos. No entanto, Cuello deixou o lateral-esquerdo alvinegro para trás e cruzou rasteiro para Pablo deixar tudo igual.

