Com o Nilton Santos lotado, Botafogo e Athletico-PR não puderam terminar a partida, visto que o estádio ficou sem iluminação. Nesse sentido, a CBF confirmou que a continuidade do duelo será neste domingo (22), às 15h (de Brasília), porém com os portões fechados. Para Júnior Santos, atacante alvinegro, voltar a campo menos de 24 horas depois será um desafio para o elenco. No momento em que o árbitro informou a suspensão, o confronto estava empatado por 1 a 1, no início do segundo tempo.

“Acho que foi confirmado para amanhã, às 15h. Claro que atrapalha. A gente vinha em um ritmo muito bom. Descansar agora para jogar amanhã será difícil para gente e para eles também. Teremos que superar isso tudo para sair com a vitória.”, afirmou.

“É um momento chave ali, pois a gente acaba perdendo o foco do jogo (com as quedas de luz). Agora, é focar novamente, conseguir dormir, pois a adrenalina está alta. Temos que superar isso para conseguir a vitória e pensar nos próximos jogos”, completou.

Sem a presença da torcida

O Alvinegro não poderá contar com a força de sua torcida, que lotou o Nilton Santos, neste sábado, e fez uma bonita festa. Teve a tradicional fumaça, mosaico e uma novidade: drones no céu com seguinte mensagem: “Vamos, Botafogo”.

“O apoio do nosso torcedor é muito importante. A gente sabe disso, mas teremos que superar”, reiterou.

No primeiro tempo, Tiquinho Soares abriu o placar, de cabeça, ao aproveitar a cobrança de escanteio de Marçal, pela esquerda. Esse foi o 16º gol do camisa 9 alvinegro, artilheiro do campeonato, com 4 tentos a mais de Marcos Leonardo, do Santos. No entanto, Cuello deixou o lateral-esquerdo alvinegro para trás e cruzou rasteiro para Pablo deixar tudo igual.

