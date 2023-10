Justiça irá autuar Marcos Braz por lesão corporal em torcedor

A juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal, decidiu autuar o vereador Marcos Braz por lesão corporal. Isso acontece depois do pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. No mês passado, o vice-presidente de futebol do Flamengo se envolveu em uma briga com um torcedor, em um shopping, na Zona Oeste da cidade. Além disso, a magistrada concedeu o pedido de arquivamento da ação penal contra Leandro Gonçalves, que afirmava que ele teria agredido e ameaçado o dirigente.

“Tendo em vista a impossibilidade de deflagração eficaz de ação penal, arquive-se na forma de promoção, os crimes previstos nos arts.129 e 147 do Código Penal, que teriam como vítima Marcos Teixeira Braz e autor Leandro Gonçalves”, determinou a juíza.

Além de Braz, Carlos André da Silva, que estava com o dirigente durante a briga, será autuado. Dessa forma, uma audiência de conciliação irá acontecer na busca por um acordo entre ambas as partes. A informação é do portal “ge”.

Entenda o cenário