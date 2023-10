Sport x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro, Sport e Chapecoense se enfrentam neste domingo (22), às 18h, na Ilha do Retiro. O confronto promete ser emocionante, já que as equipes têm objetivos muito claros na Segundona. Enquanto o Leão da Ilha se aproxima do acesso e luta pelo título, o Verdão do Oeste briga contra a degola.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band e do Premiere.

Como chega o Sport

O Sport está em quarto lugar, com 56 pontos, atrás de Vitória (64), Atlético-GO (59) e Juventude (56). Todos, aliás, já jogaram nesta rodada. O meia Alan Ruiz e o atacante Edison Negueba devem entrar no time titular após. Isso porque a dupla encheu os olhos do técnico Enderson Moreira.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense abre o Z4 da Série B, com 32 pontos, dois a menos do que a Ponte Preta, que ainda joga na rodada. O time catarinense, por outro lado, aposta no fato de não ter nenhum desfalque para a partida de logo mais.

SPORT X CHAPECOENSE

33ª rodada do Brasileirão Série B

Data e horário: 22/10/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Dênis, Roberto Rosales, Sabino, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho, Felipe e Alan Ruiz; Edinho, Negueba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

CHAPECOENSE: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Cazonatti, Pavani, Victor Ferraz e Bruno Nazário; Marcinho e Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.